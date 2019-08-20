HDP'li başkanların görevden alınmasına ilişkin en farklı değerlendirme Donat'tan geldi

Yapıkredi kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?

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Garanti Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?

Halkbank kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?

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