HDP'li 4 belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı

HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyum atandı. Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak ve Ergani Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı.

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HDP yönetiminde bulunan Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyum atandı. Belediye binalarının etrafı sabah saatlerinde polisler tarafından çevrilirken belediyelerin önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Belediyelere giden personeller de binalara alınmayarak evlerine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, şimdiye kadar Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak ve Ergani Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı.

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir de görevden alındı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.