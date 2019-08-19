HDP'li 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına Abdullah Gül'den tepki

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li 3 belediye başkanın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

"Bu şekilde görevden alınmaları..."

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını Twitter hesabından eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.

Abdullah Gül'ün ilgili tweeti şöyle:

Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019