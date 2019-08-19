HDP'li 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına Abdullah Gül'den tepki
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li 3 belediye başkanın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.
HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.
"Bu şekilde görevden alınmaları..."
HDP'li belediyelere kayyum atanmasını Twitter hesabından eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.
Abdullah Gül'ün ilgili tweeti şöyle:
Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019
Ne oldu?
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.
Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63, Ahmet Türk yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan da yüzde 54 or oranıyla seçilmişlerdi.