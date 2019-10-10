HDP'den sert operasyon açıklaması: Türkiye’yi yıkıma sürükledi

"İktidarın Türkiye’yi yıkıma sürüklediğini" savunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Türkiye halklarına ve demokratik kamuoyuna açık çağrımızdır: Geç kalmayalım. Herkesi savaşa karşı harekete geçmeye ve savaş karşıtı demokratik bir cepheyi oluşturmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve milletvekillerinin katılımıyla Parti Genel Merkezi’nde, Suriye operasyonuna dair basın toplantısı düzenleyen Sezai Temelli, "Bu tezkereye evet diyenler halkların vicdanında, çocukların masum geleceğinde ve tarihin belleğinde mahkûm olacaklardır" sözleriyle CHP’ye tepki gösterdi.

"Oysa ki bu savaş Türkiye’nin savaşı değil"

“Bu savaş Türkiye halklarının savaşı değildir” ifadelerini kullanan Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: Yıkıma uğrattığı hayatlarımızı, yok ettiği birikimlerimizi, eğitim ve sağlık dünyamızı, insan haklarımızı, emekçilere reva gördüğü açlığı, yoksulluğu ve kölece yaşamı, kadınlara uyguladığı şiddeti, talan ettiği doğayı, sayısını artırdığı zindanları, geri getirdiği işkence yöntemlerini görünmez kılacak! Buna izin vermeyelim. Ne var ki, iktidar bloğunun savaş hezeyanları karşısında bölge halklarıyla barış içinde yaşamı bir ilke olarak benimsemesi gereken muhalefet partileri HDP dışında Suriye ve Irak’a yönelik savaş tezkeresine evet oyu vermekte bir beis görmemişlerdir. Oysa ki bu savaş Türkiye’nin savaşı değil, Erdoğan ve ortaklarının siyasi gelecek savaşıdır. Bu tezkereye evet diyenler halkların vicdanında, çocukların masum geleceğinde ve tarihin belleğinde mahkûm olacaklardır.

CHP'ye eleştiriler

Açıklamasında CHP’yi eleştiren Temelli, şöyle konuştu: Özellikle bir kez daha sınır ötesi askeri operasyonların yolunu açan tezkereye evet oyu kullanan CHP merkezini ‘anayasaya aykırı ama evet’, ‘içimiz yana yana evet’ gibi dönüp kendisini de vuran müzmin tutarsızlıktan bir an önce sıyrılmaya davet ediyoruz.

Dört maddelik çağrı

“Bu savaş demokratik kamuoyuna kurulmuş bir tuzaktır. HDP Merkez Yürütme Kurulu olarak bu saptamalardan hareketle iktidara bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz” diyen Temelli, iktidara dört madde açıkladı:

-İktidar tek taraflı bu askeri harekata derhal son vermeli ve barışçıl bir dış politikaya dönüş yapmalıdır.

-Kayıtsız ve şartsız olarak askeri varlığı dahil bütün varlığıyla Suriye topraklarından çıkmalı, kendi sınırlarına çekilmelidir.

-Suriye’nin siyasi geleceğine Suriye halkları karar vermeli, Türkiye de buna saygılı olmalıdır.

-Türkiye, sekiz yıl boyunca süren savaşta büyük bir yıkıma uğramış Suriye’nin yeniden inşasında gerekli destek ve dayanışmayı göstermeli, insani yardımı yapmalıdır.

"Geç kalmayalım"

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü: Başta Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa ve Amerika demokratik kamuoyu olmak üzere bütün uluslararası kamuoyunu bu savaşı önleyecek adımları atmaya, girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye halklarına ve demokratik kamuoyuna açık çağrımızdır: Geç kalmayalım! Herkesi savaşa karşı harekete geçmeye ve savaş karşıtı demokratik bir cepheyi oluşturmaya çağırıyoruz. Harekete geçilmezse merhameti olmadan güce, siyasi etiği olmadan kudrete, kavrayışı olmadan kuvvete sahip olanların yaratacağı bir karanlık içinde sıkışıp kalacağız.