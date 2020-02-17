HDP önündeki eylemden bir güzel haber daha kızına kavuşan anne sevinçten bayıldı

Güvenlik güçleri ikna etti

Güvenlik güçlerinin ikna girişimiyle Suriye'nin Kobani kentindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Pelda, Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Gevriye Ayhan ile buluşturuldu. 6 yıl aradan sonra kızı Pelda'yı gören anne Gevriye Ayhan, kızına sarıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Pelda'nın ağabeylerinin de olduğu buluşmada duygulu anlar yaşanırken, uzun süre hasret giderdiler.