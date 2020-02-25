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HDP Kongresi için soruşturma başlatıldı 15 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hafta sonu yapılan HDP 4. Kongresi'nde yaşananlar nedeniyle soruşturma başlattı.

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ANKARA'da hafta sonu gerçekleştirilen HDP'nin 4. Kongresi'nde yaşananlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, 23 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. HDP'nin hafta sonunda yapılan kongresinde Türk bayrağı asılmamış,  İstiklal Marşı okunmamış, terörist başı Abdullah Öcalan'ın eski fotoğraflarından hazırlanmış bir slayt gösterilmişti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" denildi.

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