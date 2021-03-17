HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erdi.

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte sona erdi.

HDP'li vekillerden protesto

Karar okunurken ellerinde Gergerlioğlu’nun fotoğraflarının olduğu dövizler bulunan HDP milletvekilleri sıralara vurdu. Meclis Başkanvekili Celal Adan kararın okunmasından sonra oturuma ara verdi.

Genel kurulu terketmeyeceğini söyledi

Milletin oyuyla geldiğini ve Genel Kurulu terk etmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu, kararın okunmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü.

​Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclis'e gönderilmişti.

Deva Partili isim kararı protesto etti

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

PKK propagandası yapma suçu

'PKK/KCK propagandası yapma' suçlaması yöneltilen Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

Gergerlioğlu hakkındaki karara birçok siyasetçi tepki gösterdi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Meclis Genel Kurulu'ndan canlı yayında olacağız. Bu haksızlığı asla kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

HDP'nin sandalye sayısı 55'e düştü

Kararla birlikte HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 55'e düştü. Meclis'te halen 584 milletvekili aktif olarak görev alıyor.

Sandalye dağılımı