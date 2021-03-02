HDP Grup Toplantısı! Mithat Sancar konuşuyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın partisinin grup toplantısında konuşuyor:

"Kapatma tehditlerini ağzına dolamış"

Kürtlerin demokratik siyasetten vazgeçeceğini sanıyorlar. Pes etmemiş siyasal gelenek zorbalıklar içinde başladığı yolcuğunu bugün milyonlarla sürdürmektedir. İktidarın küçük ortağı kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Bizi kapatma çabası onları küçültecek. Korkmaya devam etsinler. HDP kararlılıkla yürüyor eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bugün bir belediyemize baskın düzenlendi. Sonra ne gelecek biliyoruz. Kayyum...

"HDP'ye saldırılar sürüyor"

28 Şubat'ın akıbeti ne olduysa bu iktidarın akıbeti de o olacaktır. HDP'ye karşı saldırılarını sürdürüyorlar. HDP'yi siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Oyunlarını görüyoruz. HDP'siz bir siyaset, mazlumların sesinin çıkmadığı düzen hedef budur. HDP'nin yükselişinin durdurulamayacağını bizim mücadelemiz değil. İşi kontrolden kaçırdılar ki partiye oy veren seçmeni bile tehdit eder hale geldiler.

"Dillerinin ayarı kalmadı"

HDP'nin vekillerini hedef alıyoruz, yükleniyoruz diyorlardı baktılar inandırıcı tarafı yok öfkeleri öyle bir büyüdü ki dillerinin ayarı kalmadı. Düşmanlık Kürt halkınadır. Kendilerine yönelik en küçük eleştiriye en sert tepkiyi veren AKP yöneticileri hakaretler karşısında sustu. Sizler sözleri sarf eden genel başkan yardımcınızınız arkasında mısınız? Halka lanet okuma sizin için normal mi? Cevap vermediğiniz takdirde Özhaseki'nin sözlerini benimsemiş olursunuz.