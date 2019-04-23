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HDP eşbaşkan olarak Pervin Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

HDP eşbaşkan olarak Pervin Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

TBMM gerçekleştirilen 23 Nisan Özel Oturumu'nda Pervin Buldan konuşma yaparken, HDP'nin sosyal medya hesabı olay bir gafa imza atıldı. Yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu konuşması verilerek 'eş başkan' denildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı.

Kılıçdaroğlu fotoğrafı paylaşıldı

Söz alan isimlerden biri de PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oldu.

Buldan'ın konuşmasını sosyal medyadan canlı yayın yapmak isteyen HDP, eş genel başkanlarının yerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis konuşmasını verdi.

Farkedilince düzeltildi

Kısa süre sonra fark edilen hata düzeltilerek Pervin Buldan'ın konuşması yayınlandı.

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