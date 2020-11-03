HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşuyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP grup toplantısında konuşuyor.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP grup toplantısında konuşuyor. İşte Buldan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir depremi ile sarsıldık. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın biran önce kurtarılmasını temenni ediyorum. İzmir depremi bu ülkenin deprem gerçeğini gösterdi. İnsanların ölümüne neden olan gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. 18 yıldır iktidarda olan AKP'nin rantçı politikaları toplumu yıkımlarla baş başa bırakmaktadır. Soruyoruz: Depreme ilişkin ne yaptınız? Olası İstanbul depremi en büyük tehlike olarak duruyor. Bir kez daha hükümet soruyoruz. İstanbul için ne yaptınız?

3 yaşındaki Elif ile 4 yaşındaki Ayda bebek hepimize umut oldu. Onlar gibi yaşama sarılmalıyız, dayanışmalıyız. İnsanları beton yığını altında bırakan sisteme dur demeliyiz. Bu yaşamı rant, rüşvet üzerine feda etmeyeceğiz.

Heyetimiz İzmir'e gitti enkaz altındaki insanları kurtarmaya çalışan ekiplerin yanında oldu. İktidara çağrı yapmak istiyorum. Salı günü genel kurul açılır açılmaz depremle ilgili görüşmesinin açılması gerekiyor bu çağrıyı yapıyoruz. Deprem gerçeğini masaya yatırmamız gerekiyor. Fay kanunu başta olmak üzere gerekli yasaların çıkarılması gerekiyor.