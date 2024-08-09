Hazırlıksız yakalanmayın, bir anda bastırabilir! Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos (Bugün) 2024 Cuma günü için günlük hava durumu tahminini açıkladı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri açıklandı.
Yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı