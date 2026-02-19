BIST 14.220
Hazırlıklar başladı! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve uzun süredir aşk yaşadığı Faruk Sabancı'dan güzel haber geldi. Ünlü çift bu yaz evleniyor. Düğün hazırlıkları başladı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı'nın evlilik hazırlıkları magazin gündemine oturdu. Çiftin, önümüzdeki yaz için çifte düğün planı yaptığı iddia edildi.

AİLELER BİR ARAYA GELDİ

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi dizilerle tanınan Esra Bilgiç, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile birliktelik yaşıyor. 

İkilinin geçtiğimiz aylarda ailelerini bir araya getirdiği ve yaz için düğün kararı aldığı öne sürüldü.

İddialara göre çift, iki ayrı düğün töreni yapacak. İlk törenin İtalya'nın ünlü kasabası Portofino'da yaklaşık 200 kişilik özel bir davetli grubuyla gerçekleştirileceği belirtildi. 

