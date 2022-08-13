Hazırlığınızı şimdiden yapın! Çok fena geliyor Meteoroloji ve uzman isim uyardı o güne dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık bunaltmaya devam ederken yeni hafta için yağış uyarısı geldi. Bugün termometreler Diyarbakır'da 42, Adıyaman'da 41, Aydın'da 35, İzmir'de 32, Antalya'da 32, İstanbul'da 31 dereceyi gösterecek. Uzman isim Kerem Ökten 17 Ağustos'tan sonrasına dikkat çekti. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den hem sıcak hem de sağanak uyarısı geldi. Bugün doğu bölgelerde sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor. 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı. Uzman isim Kerem Ökten 17 Ağustos'tan sonra Güney Ege ve Batı Akdeniz'de sıcakların artacağını bildirdi. İstanbul'a da pazartesi uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin sitesinde bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
Trakya kesimi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın ve Adana’nın iç, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusu
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
-17 Ağustos'tan itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz daha da ısınacak. Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek...Pazartesi Sabahı hareketli ve keyifli olacak. İstanbul'da kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Bursa ani sağlam bir sağanak yağış alacak. Bu bir fırtına hattı. Yağış gelmeden önce rüzgar kuvvetlenecek. Gece yatmadan önce balkondan uçacak şeyleri kaldıralım.
-Pazar gecesi sabaha karşı Marmara'dan bir fırtına hattı geçecek. Tekirdağ'da etkili olduktan sonra İstanbul ve Bursa hattından yoluna devam edecek. Pazartesi sabahına bir serinlik ile uyanacağız.