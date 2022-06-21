Haziran'da emekliliğe başvuranlar dikkat: Hem maaşı hem ikramiyeyi zamlı alabilirsiniz!

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuz ayında, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziran ayında başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Haziranda başvuran Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.