Hazır dindar mahallesine gelmişken biraz dolaşayım

Bir zamanlar Hürriyet’in Müslüman Mahallesinin dedikodularını yazan çok eğlenceli bir yazarı vardı.

Ahmet Arsan…

Sonradan bıraktı gitti ve unutuldu.

Oysa çok keyifle okuyordum ve iki mahalleyi birbirine yaklaştıracak bir karakteri vardı.

Ramazanın ilk gününde hazır Müslüman mahallesine gelmişken biraz onun boşluğunu doldurayım dedim.

Dindar münevverin vazgeçtiği kavramlar

Bugünlerde bu mahalle münevverinin jargonunda büyük bir değişiklik göze çarpıyor.

Bazı kavramlar kadük olmuş durumda.

Mesela “Eski Türkiye” deyimi…

Çünkü “Yeni Türkiye’nin” bu hallerini gördükten sonra o sözü ağızlarına almak istemiyorlar belli.

Mesela “Beyaz Türk” diye bazı insanları aşağılama alışkanlığı…

Önceki hafta, Serdar Turgut “Beyaz Türklerin etkisi azalınca şimdi Türkiye daha mı güzel oldu yani” diye sorunca, o kavram da kadük oldu.

'Alnı secdeye varan insan' kavramı ne oldu?

Müslümanlar için kullanılan çok güzel bir söz vardı mesela:

“Alnı secdeye varan…”

Başta FETÖ darbesi olmak üzere, son 7-8 yılda yaşananlar bu güzel sıfatı da yok etti.

Şu an için ellerinde kala kala bir iki kelime kaldı:

“Kutsal Dava…”

Ramazandan bir gün önce 'dava' kelimesini öldüren soru

Ancak o deyim de hızla değer kaybediyor.?

Mesela Karar Gazetesinde Mehmet Ocaktan’ın dünkü yazısının başlığı “Alnı secdeye değen dindar” yerine yeni bir ‘Dindar’ kimliği çiziyordu:

“Kıblesi Cüzdanına Ayarlı Dindar…”

Ve soruyor:

“Kıblesi Cüzdanına ayarlı dindarların davası olur mu?”

Kıble ve cüzdan başlığı internette ne oldu

Ancak yine de mahallelerine karşı saygıda kusur etmiyorlar.

Ocaktan’ın gazetedeki yazısının başlığı buydu ama internet sitesinde nedense biraz yumuşatmışlar.

Başlık şöyle olmuş:

“Düşman unsurlar(!) seçimi kazanırsa ‘davamız’ kazanır mı?”

Sansür mü?

Sanmıyorum çünkü “Kıble ve cüzdanlı” o cümle internetteki yazının içinde aynen kalmış.

Herhalde gazetedeki başlık biraz sert bulundu ki, “Yazının içinde kalsın” denmiş.

Ama bence ikinci hali daha da etkili olmuş.

Neticede Dindar mahallenin elinde kalan son koz olan “Kutsal dava” da kutsaliyetini kaybetmiş.

Müslüman mahallede Ramazan’ın ilk günü sorulan bu yeni sorular, “Yeni bir Türkiye’nin” habercisi mi, 14 Mayıs’ta göreceğiz…