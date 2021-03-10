Hazine yardımına iki kriter getiriliyor! Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı

En az yüzde 7 oy alma şartı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bunlardan biri, partilere Hazine yardımı. Hazine yardımından yararlanmak için seçimde en az yüzde 7 oy alma şartı getirildi. Bu da küçük partilere Hazine yardımı verilmemesi anlamına gelecek.