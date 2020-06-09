HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş adım!

İhlas Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile işbirliği yaptı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon’da eve gelen mobilya ustası 20 yaşındaki genç kızı taciz etti!
Sakarya Valisi koronavirüs vaka sayısı arttı Vali Nayır uyardı radikal kararlar alabiliriz
Bursa, su altyapısıyla Türkiye’ye örnek
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Mısır Fetva Kurumu'ndan alçak itham! İstanbul'un fethi için işgal dediler
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Kararı! TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
Levent Yüksel evlendi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı ifşa etmişti
Yorumlar