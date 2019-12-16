Hazine haritası ellerinde her gece kazıyorlar... Define avcıları 50'den fazla çukur açtı
KOCAELİ'de define söylentisi hazine avcılarını harekete geçirdi. Büyük hazineyi bulmak için 50'den fazla çukur açılmış durumda ve gün geçtikçe de artıyor.
Körfez ilçesinde, define avcıları tarafından açıldığı öne sürülen çukurlar, Kutluca Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Hazine haritasının definecilerin elinde olduğu öne sürülüyor. Defineciler şimdiye dek 50'den fazla çukur açmış durumda.
İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.
Çukur sayısı her geçen gün artıyor
Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, şunları kaydetti: Çukurların sayısı her geçen gün artıyor.
Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz.