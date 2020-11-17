Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu'ndan boşanma açıklaması geldi iddialar şaşırtmıştı
Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani'nin boşanacağı iddialarına açıklık geldi. Evliliklerinde kriz söylentileri duyanları bir hayli şaşırtmıştı.
Sıla ve Hazer çifti, 2020 senesinin ocak ayında dünyaevine girmiş, mutluluklarıyla gözde çift olma yolunda ilerliyorlardı ki son zamanlarında haklarında çıkan iddialar şaşırtmıştı.
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Sıla'nın bir süredir eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüştüğü iddia ediliyordu. Bu iddialar çift için ''boşanacaklar'' dedikodularına neden oldu.
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Hürriyet'in haberine göre ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek ''Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma'' açıklamasını yaptı.
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Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi:
''Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok.''
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