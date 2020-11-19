Hazer Amani ilk eşi kimdir Sıla ile boşanma sebebi oldu diyorlar
11 ay önce evlenen ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla boşanacaklarını açıkladı. Bu haberin ardından Hazer Amani'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu da merak konusu oldu. Hazer Amani Deniz Mumcuoğlu ile evliylen eşini Sıla ile aldatmış ve boşanmışlardı. İşte Hazer Şef'in eşi hakkında merak edilenler...
Şarkıcı Sıla ile Hazer Amani boşanacaklarını duyurdu bu haber magazin basınında bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift boşanacaklarını açıklamalarının ardından birçok kişi Hazer Şef'in ilk eşi Deniz Mumcuoğlu'nu merak etti. İddialara göre Sıla Hazer Amani'nin ilk eşi ile görüşmesini kaldıramadı ve çift arasında tartışma çıktı.
Bu kriz aşılamayınca da çift karşılıklı boşanma davası açtı. O dönem Masterchef jürisi olan Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu ile evliyken sabah karşı bir takside sarmaş dolaş kameralara yakalanmıştı.
Ortak boşanma açıklaması: 11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani boşanacaklarını şu sözlerle açıkladı: Sıla & Hazer Amani’nin basın açıklamasını aşağıda bilgilerilerinize sunarız;
“Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.