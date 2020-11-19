Hazer Amani ilk eşi kimdir Sıla ile boşanma sebebi oldu diyorlar

Şarkıcı Sıla ile Hazer Amani boşanacaklarını duyurdu bu haber magazin basınında bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift boşanacaklarını açıklamalarının ardından birçok kişi Hazer Şef'in ilk eşi Deniz Mumcuoğlu'nu merak etti. İddialara göre Sıla Hazer Amani'nin ilk eşi ile görüşmesini kaldıramadı ve çift arasında tartışma çıktı.