Hazer Amani davette Sıla Gençoğlu'nun dudaklarına yapıştı! Kameralar kayıttaydı
Dolu dizgin bir aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameraya takıldı.
Aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameralara yakalandı.
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Aşka geldi dudağına yapıştı
Sıla, sevgilisiyle katıldığı programda sahneye çıkıp Yeni Türkü'ye eşlik etti. Sahneden iner inmez Sıla'nın yanına giden sevgilisi Hazer Amani ise dudaklarına yapıştı.
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Ünlü çiftin bu halleri ise konserde video çeken birisinin kamerasına takıldı.
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Instagram'dan aşkını ilan etti
Uzun süredir birlikte olan çiftten Sıla, ilk kez Instagram hesabından aşkını ilan etti.
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