Hazar Ergüçlü'den iddialı pozlar Mucize Doktor Taner Ölmez'le sevişme sahnesi de olaydı
Hakan Muhafız dizisinde Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez'le sevişme sahnesi çok konuşulan Hazar Ergüçlü, iç çamaşırsız ve makyajsız pozlarını paylaştı.
Kendisinden 19 yaş büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Hazer Ergüçlü, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı iç çamaşırsız ve makyajsız fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı günlerde Instagram'dan paylaşım yapan Hazar Ergüçlü, beyaz bir body giydiği iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımdaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İç çamaşırı giymeden çekildiği fotoğrafları için gelebilecek eleştiriler için önlemini alan Ergüçlü, fotoğraflarını yorumlara kapattı. Başarılı oyuncunun iddialı fotoğrafları 170 binin üzerinde beğeni aldı.
İddialı fotoğraflarıyla takipçilerinden tam puan alan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde de Hakan Muhafız dizisinin yeni sezonunun yayımlanmasıyla çok konuşulmuştu.