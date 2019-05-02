Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı

Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı

Netflix'in severek izlenen dizisi Hakan: Muhafız ile yıldızı parlayan Hazar Ergüçlü de makyajsız fotoğraf paylaşanlar kervanına katıldı.

Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı - Sayfa 1

Netflix'in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizisi Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu erken açarak bikinisiyle poz verdi, sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunun ardından doğal güzellik akımına uyan Ergüçlü, sosyal medyaya bir de makyajsız haliyle fotoğraf atarak adından söz ettirdi.

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Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı - Sayfa 2

Hazar Ergüçlü, "Gerçek" notunu düştüğü makyajsız ve filtresiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüçlü'nün bu fotoğrafı ise takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. 

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Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı - Sayfa 3

İşte 'sıfır makyaj' akımına uyan diğer ünlüler...

Alara Koçibey

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Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı - Sayfa 4

Beren Saat

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