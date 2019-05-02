Hazar Ergüçlü de 'sıfır makyaj' akımına katıldı
Netflix'in severek izlenen dizisi Hakan: Muhafız ile yıldızı parlayan Hazar Ergüçlü de makyajsız fotoğraf paylaşanlar kervanına katıldı.
Netflix'in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizisi Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu erken açarak bikinisiyle poz verdi, sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunun ardından doğal güzellik akımına uyan Ergüçlü, sosyal medyaya bir de makyajsız haliyle fotoğraf atarak adından söz ettirdi.
118
Hazar Ergüçlü, "Gerçek" notunu düştüğü makyajsız ve filtresiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüçlü'nün bu fotoğrafı ise takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
218
İşte 'sıfır makyaj' akımına uyan diğer ünlüler...
Alara Koçibey
318
Beren Saat
418