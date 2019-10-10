Hazal Kaya'nın yeni hamilelik pozu heyecanlandırdı geri sayıma başladı
Hamileliğinin 8. ayına giren Hazal Kaya'nın yeni fotoğrafı, herkesi heyecanlandırdı, artık gün sayıyor.
Şubat ayında uzun süredir beraber olduğu kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamileliğini duyurmuş, hayranlarını sevindirmişti. Kaya, şimdilerde bebeği Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayıyor.
Hamileliğinin 8. ayına girerek artık son demlerini yaşayan Hazal Kaya, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem duygulandırıyor hem de heyecanladırıyor. Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayanlara teşekkür etmek için yeni fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, çok konuşulmuş hatta Twitter'da TT (çok konuşulanlar) listesine girmişti.
Hazal Kaya, hamileliğinin 8. ayına girdiği gün yaptığı paylaşımıyla da çok konuşulacak gibi duruyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım, hayranlarını yine heyecanlandırmaya yetti.
Geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlayan sevdiklerine teşekkür için paylaştığı yeni pozlarıyla çok konuşulan Hazal Kaya, fotoğraflarının altına düştüğü notla da duygulandırmıştı.
İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımları ve duygusal notu: