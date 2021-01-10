Hazal Kaya'nın yaptığı fedakarlığı duyanlar mest oldu! Enis Arıkan Exxen'de anlattı
Exxen'in sevilen programı @EnisArıkan'a bu hafta Hazal Kaya konuk oldu. Enis Arıkan'ın anlattığı bir anı ise herkesi duygulandırdı.
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Exxen'de program yapan Enis Arıkan'ın bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Renkli anların yaşandığı program sonrasında Hazal Kaya sosyal medyada olay oldu.
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Enis Arıkan, Exxen'de yayınlanan programında yakın arkadaşı Hazal Kaya ile ilgili özel bir anı paylaştı.
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Arıkan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları Benden Ne Olur filmini çekerken yaşadıklarını anlattı.
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Arıkan programda, set aralarında Hazal Kaya'nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığı anlattı.
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