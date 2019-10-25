Hazal Kaya'nın hamilelik pozunda ayakkabıları dikkat çekince olay oldu

Şubat ayında hayatını uzun bir süredir birlikte olduğu Ali Atay ile birleştiren Hazal Kaya, evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamileliğini duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya'nın ilk hamilelik pozu sosyal medyanın gündemine oturmuş, uzun bir süre konuşulmuştu. Şimdilerde hamileliğinin 8. ayında olan güzel oyuncu, yeni hamilelik pozuyla da olay oldu.