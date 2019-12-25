Hazal Kaya'nın doğum hikayesi herkesi duygulandırdı oğluyla fotoğrafını paylaştı
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali ile fotoğraflarını paylaştı. Doğum hikayesini anlatan Kaya, yazısıyla herkesi duygulandırdı.
4 senelik birlikteliklerini geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, 18 Kasım'da da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı. Herkesin merakla beklediği Fikret Ali'yi anne Hazal Kaya, Instagram'dan yüzünü göstermeden sevenleriyle paylaşmıştı.
Kaya, oğlu Fikret Ali ile yeni fotoğraflarını paylaştı ve doğum hikayesini de sevenleriyle paylaştı. Oğlunun doğduğu 18 Kasım tarihi ile ilgili yaşadıklarını anlatan Hazal Kaya, paylaşımını da yoruma kapattı.
İşte Hazal Kaya'nın Fikret Ali'nin doğumunu anlattığı o yazı:
''Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca "İşte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım'a denk geliyor" dedim.''
''Aynı gün İtalyan Lisesi'nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara "Tabi ki oradayım" dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim.''