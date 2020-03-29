Hazal Kaya'dan olay itiraf! Gözlerimin altı mor değil, çürük artık...
Ünlüler Instagram paylaşımlarında filtre kullanmaktan vazgeçemiyor. Ama bunu itiraf eden çıkmıyordu. Hazal Kaya ise son paylaşımına "Bastım filtreyi hakkınızı helal edin!" notu düşen Hazam Kaya, bunun nedeninin de gözlerinin altında çürükler olduğunu yazdı.
Geçtiğimiz yıl anne olan Hazal Kaya, yeni tip koronavirüs (Covid-) nedeniyle eve kapandı. Oyuncu vaktinin tamamını evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiriyor. Hazal Kaya, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve altına da takipçilerinden helallik isteyen bir not düştü...
Hazal Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında evine kapandı ve tüm zamanını 1 yaşındaki oğlu Ali Fikret ve eşi Ali Atay ile geçirmeye başladı.
Hazal Kaya, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ancak Kaya, ünlülerin pek yapmadığı bir itirafta bulunarak fotoğrafta filtre kullandığını da takipçileriyle paylaştı. Kaya fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım. Ne diyorsunuz?"