Hazal Kaya'dan olay itiraf! Gözlerimin altı mor değil, çürük artık...

Geçtiğimiz yıl anne olan Hazal Kaya, yeni tip koronavirüs (Covid-) nedeniyle eve kapandı. Oyuncu vaktinin tamamını evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiriyor. Hazal Kaya, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve altına da takipçilerinden helallik isteyen bir not düştü...