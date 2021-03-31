Hazal Kaya'dan kötü haber geldi Pera Palas dizi çekimleri durdu
Dizi ve film setlerinde Covid 19 giderek yayılıyor. Son kötü haber ise Hazal Kaya'dan geldi.
Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. Son olarak PERA Palas adlı dijital dizide yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, koronavirüse yakalandı.
Yakın zamanda çekimlerine başlanan dizi ile hayranlarını heyecanlandıran ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaya'nın başrol olarak oynadığı dizi, çekimlere 5 gün ara verirken başarılı oyuncunun hastalığı hafif bir şekilde geçirdiği öğrenildi.
Hazal Kaya: 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Tam adı Leyla Hazal Kaya’dır. Aslen Gaziantep'lidir.
İlköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra liseyi İstanbul İtalyan Lisesi’nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nden mezundur.