Hazal Kaya'dan hamilelik süreciyle ilgili olay itiraflar! Psikolojik şiddet gördüm

"Kadınların birbirine baskısı daha fazla": Hemcinslerinin kendine yaptığı psikolojik şiddetten söz eden oyuncu, "Hamilelik zamanlarımda, 'Eczanede, emzireceksin değil mi?' diyen bir teyzeyle karşılaştım. Kahve sırasında bir kadın bana, 'Normal doğuruyorsunuz değil mi?' diye sordu. Kadınların birbirine baskısı fazla" dedi.