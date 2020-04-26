Hazal Kaya'dan hamilelik süreciyle ilgili olay itiraflar! Psikolojik şiddet gördüm
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 senesinde dünyaevine giren güzel oyuncu Hazal Kaya, katıldığı bir canlı yayında hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Eşi Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 5 ay önce anne oldu ve oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Kaya, Alem dergisinin Instagram hesabından Tuvana Büyükçınar'ın sorularına yanıt verdi. Oyuncu, burada hamilelik sürecinde yaşadıklarını ve hemcinslerinden nasıl psikolojik şiddet gördüğünü anlattı.
Kaya, "Alem Talks" programında hamile olduğunu "Sette, çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim" sözleriyle öğrendiğini ifade etti.
Oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldığında oldukça duygusal olduğunu belirten Hazal Kaya, “Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım” cümlelerini kullandı.
"Kadınların birbirine baskısı daha fazla": Hemcinslerinin kendine yaptığı psikolojik şiddetten söz eden oyuncu, "Hamilelik zamanlarımda, 'Eczanede, emzireceksin değil mi?' diyen bir teyzeyle karşılaştım. Kahve sırasında bir kadın bana, 'Normal doğuruyorsunuz değil mi?' diye sordu. Kadınların birbirine baskısı fazla" dedi.