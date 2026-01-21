Hazal Kaya'dan diş estetiği açıklaması! "Canım çok yandı"

Ancak galada çekilen video ve fotoğraflarını görünce, dişlerinin boyutunu fark ettiğini belirten Kaya, "Görünce ben de şaşırdım" dedi. Yapılan estetikten memnun olmayan Kaya, sosyal medyada aldığı tepkilerden sonra, estetiği söktürüp yeniden yaptırma kararı aldığını açıkladı. Kaya, bu süreçte yaşadığı zorluğu da dile getirerek, "Canım çıktı, ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.