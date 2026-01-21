Hazal Kaya'dan diş estetiği açıklaması! "Canım çok yandı"
Son dönemde Sekizinci Aile dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, katıldığı galada yaptırdığı diş estetiği ile yoğun şekilde konuşulmuştu. Sosyal medyada ve magazin dünyasında aldığı eleştirilerle gündem olan Kaya, sonunda diş estetiği hakkındaki sessizliğini bozdu ve yaşadığı süreci samimi bir şekilde paylaştı.
Galada sergilediği yeni diş estetiği ile dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, estetik sonrası gelen yorumlardan rahatsız olmuştu. "Hemen eski haline dön" gibi yorumlarla karşılaşan Kaya, bu eleştiriler üzerine bir açıklama yapmaya karar verdi.
Katıldığı bir programda diş estetiğini yaptırma sebebini anlatan Kaya, genetik bir rahatsızlık nedeniyle lamine işlemi uyguladığını söyledi. Estetik işlem ilk yapıldığında kendisine normal geldiğini belirten Kaya, çevresinden de olumsuz bir yorum almadığını söyledi.
Ancak galada çekilen video ve fotoğraflarını görünce, dişlerinin boyutunu fark ettiğini belirten Kaya, "Görünce ben de şaşırdım" dedi. Yapılan estetikten memnun olmayan Kaya, sosyal medyada aldığı tepkilerden sonra, estetiği söktürüp yeniden yaptırma kararı aldığını açıkladı. Kaya, bu süreçte yaşadığı zorluğu da dile getirerek, "Canım çıktı, ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya'nın diş estetiği serüveni, ünlü oyuncunun sosyal medyada daha fazla dikkat çekerken, estetikle ilgili dürüst açıklamaları ve yaşadığı zorlukları paylaşması, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.