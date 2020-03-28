Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu'lu gönderme son durumunu böyle anlattı

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile anneliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu gözler önüne seren Kaya, yaptığı son paylaşımla gülümsetti. Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterine hayat veren Hazal Kaya, şu paylaşımı yaptı: