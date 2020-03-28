Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu'lu gönderme son durumunu böyle anlattı
Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapınca takipçilerini güldürdü.
Geçtiğimiz sene hayatını uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Ali Atay ile birleştiren Hazal Kaya, anne olmanın heyecanını da 2019 senesinde yaşadı. Bir oğlu olan Hazal Kaya, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde oğluyla bolca vakit geçiriyor.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile anneliğin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu gözler önüne seren Kaya, yaptığı son paylaşımla gülümsetti. Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterine hayat veren Hazal Kaya, şu paylaşımı yaptı:
''Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu, gözlerimin altları mor değil çürük artık... Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla ineceğim. İyi mi?''
Kaya, paylaşımında filtre kullandığını itiraf ederken aynı zamanda yayımlandığı yıllarda büyük ses getiren ve kadrosunda bulunduğu Aşk-ı Memnu dizisine de göndermesiyle takipçilerini eğlendirdi.