Hazal Kaya yeni imajını sevenleriyle paylaştı yeni tarzı tam puan aldı

Geçtiğimiz günlerde, FOX TV ekranlarında Bizim Hikaye dizisinde beraber rol aldığı Burak Deniz ile atışmasıyla Instagram'a damga vuran Hazal Kaya, bu kez yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Kaya'nın imaj değişikliği, herkes tarafından beğenildi.