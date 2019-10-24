Hazal Kaya yeni hamilelik pozu paylaştı ayakkabıları dikkat çekince olay oldu
Doğum için artık gün sayan Hazal Kaya, yeni hamilelik pozunu Instagram hesabından paylaştı, ayakkabıları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şubat ayında hayatını uzun bir süredir birlikte olduğu Ali Atay ile birleştiren Hazal Kaya, evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamileliğini duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya'nın ilk hamilelik pozu sosyal medyanın gündemine oturmuş, uzun bir süre konuşulmuştu. Şimdilerde hamileliğinin 8. ayında olan güzel oyuncu, yeni hamilelik pozuyla da olay oldu.
Artık doğum için gün saymaya başlayan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'yi kucağına almadan önce yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.
Kaya'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve Kaya'nın ayakkabıları, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yeni hamilelik pozu beğeni yağmuruna tutulan Hazal Kaya'nın fotoğrafında topuklu ayakkabıyla olması ise oldukça eleştirildi.