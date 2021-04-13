Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, şunları anlattı:

"Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu.''