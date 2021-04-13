Hazal Kaya vahim durumu anlattı Covid 19'u yendi ama başka hastalığı ortaya çıktı
Şimdilerde Pera Palas'ın çekimleri için sette bulunan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde Covid 19' yakalandı. Covid'i atlatsa da başka hastalığı baş gösterdi, hastanelerdeki durumu anlattı.
Yeni dizisi nedeniyle sıklıkla sette vakit geçiren Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Durumu ağır ilerlemeyen oyuncu, evde tedavi gördü ve koronayı atlattı. Ardından da setlere geri döndü.
Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından hiçbir hastanede yer bulamayan oyuncu, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, şunları anlattı:
"Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu.''
''112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var.''