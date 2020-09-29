Hazal Kaya oğluyla paylaştı beğeni yağdı! Şiddet açıklaması da olay yaratmıştı
Hazal Kaya, Kasım ayında bebeğini kucağına almıştı. Kaya, Fikret Ali'yle olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım çok kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Doğumdan kısa bir süre sonra oğlunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hazal Kaya, Fikret Ali'yi takipçileriyle tanıştırmıştı.
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Kaya, babasına benzerliğiyle de sosyal medyada olay olan Fikret Ali'nin zaman zaman fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.
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Hazal Kaya, son olarak Instagram hesabından oğluyla yeni bir karesini paylaştı. Kaya paylaşımına, "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur..." mesajını not düştü. Güzel oyuncunun Fikret Ali'yle paylaşımı rekor sürede 180 bine yakın beğeni aldı.
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Öte yandan Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde Elle Dergisi'ne verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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