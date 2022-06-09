Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e laf söyletmedi tepkiler çığ gibi büyüyor! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a cevap verdi..
Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan ve eleştirilere adlırış etmeyen Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyayı sallayan Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.
Twitter'da ve bir çok platform da gündeme yerleşen Mükremin Gezgin'e 3 çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'dan da tepki geldi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Bergüzar Korel, Mükremin Gezgin'e tepkisini fazlasıyla belli etti.
''Kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz''
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan gazeteci Ayşe Arman ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz. Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi..
Hazal tepkilere karşı çıktı!
İki ünlü isim, paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise Gezgin'e tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı. Mükremin Gezgin'i destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda
"Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı.