Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e laf söyletmedi tepkiler çığ gibi büyüyor! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a cevap verdi..

''Kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz''

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan gazeteci Ayşe Arman ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz. Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi..