Hazal Kaya makyajsız halini paylaştı yer yerinden oynadı! İşte sıfır makyaj Hazal

Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur adlı kitap filme uyarlanmaya hazırlanırken Hazal Kaya'nın başrolde olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde kadrosu giderek netleşirken, Hazal Kaya'nın rol arkadaşları bir bir belli olurken Kaya da sosyal medyayı sallıyor.