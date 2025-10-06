Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, evinin lüks mutfağında geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntülere eleştiri yağmuru oldu. Mutfaktaki tasarım ve renkleri kimse beğenmedi.
Ünlü oyuncu evinin lüks mutfağını takipçileriyle paylaştı. Koyu tonları tercih ettiği mutfak tasarımına herkes olumsuz yorum yaptı. O görüntüler sosyal medyada yorum rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun mutfağı kısa süre içinde gündem oldu. Popüler bir iç mimarlık hesabı mutfağı paylaşarak "Mimarlık anlamında 0 risk alınmış mutfak. Modern bir mutfak için bile fazla sıkıcı geldi" dedi.
Sosyal medyada da Hazal Kaya'nın mutfağını görenler kendilerini tutamadı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
''Çok sıkıcı çok fena bir mutfak''
''Mutfakta pencere yok, abla zorla tutuluyorsan göz kırp''
''İçim karardı''
''Ay kadının ruhunu yansıtmıyor inşallah.''