Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, evinin lüks mutfağında geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntülere eleştiri yağmuru oldu. Mutfaktaki tasarım ve renkleri kimse beğenmedi.

Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu evinin lüks mutfağını takipçileriyle paylaştı. Koyu tonları tercih ettiği mutfak tasarımına herkes olumsuz yorum yaptı. O görüntüler sosyal medyada yorum rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun mutfağı kısa süre içinde gündem oldu. Popüler bir iç mimarlık hesabı mutfağı paylaşarak "Mimarlık anlamında 0 risk alınmış mutfak. Modern bir mutfak için bile fazla sıkıcı geldi" dedi.

Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada da Hazal Kaya'nın mutfağını görenler kendilerini tutamadı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

''Çok sıkıcı çok fena bir mutfak''
''Mutfakta pencere yok, abla zorla tutuluyorsan göz kırp''
''İçim karardı''
''Ay kadının ruhunu yansıtmıyor inşallah.''

Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
Hazal Kaya lüks mutfağını paylaştı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
