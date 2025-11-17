Hazal Kaya imaj değiştirdi, galada kameraların karşısına geçti! Kimse tanıyamadı, ortalık alev aldı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya; Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye, Adını Feriha Koydum ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Magazin dünyasının yakından takibe aldığı Kaya, son olarak koyu tonlardaki mutfağıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Hazal Kaya, şimdi de eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosuna dahil oldu. Projenin galasında değişen imajıyla boy gösteren ünlü oyuncuya bakan bir daha baktı.