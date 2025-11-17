Hazal Kaya imaj değiştirdi, galada kameraların karşısına geçti! Kimse tanıyamadı, ortalık alev aldı
Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosuna dahil oldu. Projenin galasında boy gösterem Kaya, dikkat çekici imaj değişikliği ve verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun tarzı ise bakanı bir daha baktırdı.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya; Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye, Adını Feriha Koydum ve Pera Palas’ta Gece Yarısı dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Magazin dünyasının yakından takibe aldığı Kaya, son olarak koyu tonlardaki mutfağıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Hazal Kaya, şimdi de eşi Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosuna dahil oldu. Projenin galasında değişen imajıyla boy gösteren ünlü oyuncuya bakan bir daha baktı.
Eşi Ali Atay'ın yönettiği; Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin gibi güçlü isimlerin rol aldığı Sekizinci Aile'nin kadrosunda Hazal Kaya da var.
19 Kasım'da Disney platformunda yayınlanması beklenen Sekizinci Aile dizisi gala yaptı. Galada son dönemde bir hayli zayıflayan ve saç rengini değiştiren Hazal Kaya dikkat çekti.
Galada deri bir elbise giyen Hazal Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı.