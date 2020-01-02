Hazal Kaya bebeği Fikret Ali'nin pozunu ilk kez paylaştı 'Mutlu yıllar' diledi
Geçtiğimiz ay doğum yapan ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin resmini 'Mutlu yıllar' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la yaşadığı 5 yıllık aşkın ardından geçtiğimiz Şubat ayında nikah kıyan mutlu çift ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin, 18 Kasım'da Fikret Ali adında bebekleri dünyaya geldi.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğumdan kısa bir süre sonra eşi ve oğluyla birlikte çekilen ilk kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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Geçtiğimiz akşam ailecek yılbaşını kutlayan Hazal Kaya, Instagram'dan oğlunun fotoğrafını paylaşarak, "Mutlu yıllar" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Hazal Kaya Kimdir?
Leyla Hazal Kaya (d. 1 Ekim 1990, İstanbul) Türk dizi oyuncusudur.
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