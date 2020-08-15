Hazal Kaya bebeği Fikret Ali ile set arkasından paylaştı resmen yorum yağdı

Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Hazal Kaya'nın, Enis Arıkan'ın ve Onur Tuna'nın da içinde olduğu Benden Ne Olur film ekibi sete çıktı, çekimler başladı. Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönmek için kolları sıvayan Hazal Kaya da sete bebeği Fikret Ali ile beraber gitti.