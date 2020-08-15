Hazal Kaya bebeği Fikret Ali ile set arkasından paylaştı resmen yorum yağdı
Hazal Kaya, Benden Ne Olur filminin setine oğlu Fikret Ali ile beraber gitti ve set arkasından yaptığı paylaşımla binlerce beğeni almanın yanı sıra övgü dolu yorumlar da aldı.
Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Hazal Kaya'nın, Enis Arıkan'ın ve Onur Tuna'nın da içinde olduğu Benden Ne Olur film ekibi sete çıktı, çekimler başladı. Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönmek için kolları sıvayan Hazal Kaya da sete bebeği Fikret Ali ile beraber gitti.
Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali’nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına "Çalışan anne 4. sezon" notunu düştü. Henüz 9 aylık olan Fikret Ali’nin annesine makyaj yapıldığı sırada çekilen bu fotoğrafa annesine hayranlıkla baktığı anlar gözlerden kaçmadı.
Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı.
Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.