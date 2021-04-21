Hazal Kaya Ali Atay'ın doğum günü için paylaştı romantik sözlere beğeni yağdı
Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın doğum gününü Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımlar kutladı.
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya, Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı.
Evliliğini mutlu bir şekilde devam ettiren Hazal Kaya, bugün 45. yaşına giren eşi Atay'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşinin oğlu Fikret ile olan pozunu paylaşan Kaya, gönderisine, şunları yazdı:
"İyi ki doğdun hayatımın aşkı! Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun! İyi ki bizimsin"
Hazal Kaya'nın romantik sözleri takipçilerinin beğenisini topladı. Birçok ünlü isim de Atay'ın doğum günü için yorum yaptı.