Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, “Çocukluğumun büyük kısmı Tokat’ın Turhal ilçesinde geçti. İkizimle birlikte 7 yaşımızdan itibaren yıllarca düzenli olarak tiyatro sahnesi kurup, arkadaşlarımıza gösteri yaptık." dedi.