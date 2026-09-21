Hayvan otlatma tartışması çok feci bitti!
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Pınar Erden Güneş
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İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.