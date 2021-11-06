Hayrettin Karaman’ın skandal yanıtı; Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez

Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman'ın "Alevi ile evlenmek" sorusuna "Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez'' cevabını vermiş.

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Yeni Şafak Yazarı olan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘fetvacısı’ olarak bilinen Hayrettin Karaman'ın tartışma yaratacak bir yorumu ortaya çıktı. Hayrettin Karaman'ın kendisine ait sitesinde, gelen sorulara verdiği bir yanıtta Sünni bir kadının, Alevi bir genç ile evlenemeyeceğini söylediği görüldü.

Karaman’ın yanıtı, web arşiv sitesi archive.org’a göre ilk olarak 17 Ekim 2012’de yayımlanmış. İlgili soru ve yanıta, sitenin mevcut durumunda da hala ulaşılabiliyor.

Karaman'a yöneltilen soru şöyle:

"Benim 22 yaşında bir kızım var ve okul arkadaşları arasından bir gençle konuşuyor ve ciddi olarak neticelendirmeye niyetliler. Aileyi araştırdık, ailenin çok iyi bir aile olduğunu öğrendik ancak delikanlı ve ailesi Alevî mezhebinden. Bu durum karşısında ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim, Alevi inançlı biriyle Sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz midir?

Caizse ben bunu babama [kızın dedesine] nasıl anlatabilirim; zira babama konuyu açtığımda ilk sorusu ‘Mezhebi nedir?’ oldu. Gerçekten o ana kadar mezhebini bilemedik, araştırdığımızda öğrendik. Şimdi babam sürekli soruyor, ben tam bilgi sahibi olmadığım için babamdan gizliyorum, ancak her şeye rağmen babam ‘hayır, olmaz’ derse kesinlikle olmayacak. Ancak bir yanda da evladım var, çıkmaz bir durumdayım; ben, eşim ve çocuklar, biz aslen Arnavutuz, 1957 yılında göç etmişiz.

Aile yapısı olarak baba ve annemizin sözünden çıkmamaya gayret eden bir yapıya sahibiz. Benim sizden ricam bu durumda nasıl davranmam gerekiyor, beni bilgilendirebilirseniz çok sevineceğim. Olmayacaksa da bunu kızıma anlatabilmeliyim, sizin yollayacağınız mail cevabını okutabilirim kızıma, olabilirliği varsa da bu sefer babama okutup ikna etmeye çalışacağım. Hürmetlerimi sunuyorum."

Sünni bir kız evlenemez

Karaman'ın skandal yanıtı ise şöyle:

"Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam'a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir Müslüman’dır.

Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz."