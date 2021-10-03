Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap

HAYRETTİN Karaman, "İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caiz değil" fetvası için kendisini eleştiren Ahmet Taşgetiren'e cevap verdi. Taşgetiren'e ismini vererek yazdığı için sitem eden Hayrettin Karaman, "Ben 'Her şeye rağmen bu iktidarı korumanın zaruretinden' bahsediyorum" deyip bunun sebebini açıkladı.

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Hayrettin Karaman, "İktidara zarar verecekse haksızlık ve doğruları söylemek caiz değil" fetvasını savundu. Fetvasını eleştiren Ahmet Taşgetiren'e cevap veren Karaman, "Adımı anarak yazmak yerine fikri dile getirerek yazsaydı veya telefonu açıp konuşarak yanlış yolda olduğumu söyleseydi bana bunca zararı vermemiş olurdu" dedi.

Taşgetiren'in iktidarla ilgili duruşu problemli

Ahmet Taşgetiren'in “İktidarla alakalı duruşunu problemli bulduğumu belirtmeliyim” eleştirisine cevap veren Hayrettin Karaman, "Ben de onun İktidarla alakalı duruşunu problemli buluyorum" dedi. “Siyasi iktidarın açık yanlışlarına da meşruiyet kılıfı giydiren bir din algısına benim yazılarım sebep olamaz; çünkü ben ‘iktidar ne yaparsa doğrudur, meşrudur, caizdir’ demiyorum, demedim, demem" diyen Karaman şöyle devam etti:

İktidarın yanlışlarını sabah akşam dile getirmek doğru değil...

"Ben bu iktidarın da yanlışları, bir kısım yöneticilerin meşru olmayan davranış ve kazançları… olduğunu inkâr etmiyorum, üstünü de kapatmaya çalışmıyorum. Ancak akşam sabah yatıp kalkıp bunları dile getirmenin, abartmanın, genellemenin, yapılan güzel, faydalı ve doğru şeyleri hemen hiç dile getirmemenin… doğru olmadığını söylüyorum."

Kurtlu, mayası bozuk bulgura tahammül ölüm derecesinde bir zaruretin...

“Buradan yola çıkıldığında, ‘Kurtlu, böceklenmiş, mayası bozulmuş bulgur’ iktidarın yanlışlarını ifade ediyorsa, ona tahammül ölüm derecesinde bir zaruretin sonucu oluyor. Yani iktidar eleştirilince, belki değişmesi istenince insanlar ya da memleket ölüm derecesinde bir mahrumiyet içine girer yaklaşımı. Bu mudur?”

AK Parti'den daha iyisi gelmeyeceği için...

"Ben 'Her şeye rağmen bu iktidarı korumanın zaruretinden' bahsediyorum" diyen Hayrettin Karaman, "Bu zarureti de 'mevcut şartlarda daha iyisinin iktidar olma ihtimali bulunmadığı, koalisyon vb. şeklinde bir iktidar iş başına geldiğinde fedâ edilemez ve menfaatçi bireylere değil, Müslüman kamuya ait birçok kazanımın elden çıkma tehlikesine' bağlıyorum. Bu kazanımların pek çoğunu da bu iktidar -her şeye rağmen- sağlamıştır. Tenkit edilsin, ama 'yıkıcılarla ağız, iş ve eylem birliği yapılmadan edilsin' diyorum."