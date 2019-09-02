Hayranlarına ters köşe yaptı Deniz Çakır'ın yeni işi çok konuşulacak
Bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözleri nedeniyle 8 Ekim'de davası görülecek olan Deniz Çakır'ın yeni dizi projesi merakla beklenirken, ünlü oyuncu ters köşe yaparak sevenlerinin karşısına bambaşka çıkmaya hazırlanıyor.
Son olarak Fox TV'de Erkan Petekkaya ile başrollerini paylaştığı Vurgun adlı projede yer alan Deniz Çakır'dan hayranlarını havalara uçuracak bir haber geldi. Ünlü sanatçı Metin Özülkü, sevenleriyle buluştuğu bir AVM'de Deniz Çakır bombasını patlattı.
Özülkü'nün aktardıklarına göre Deniz Çakır 8 şarkılık bir albüm çıkarıyor. Albümün ardından Çakır'ın özel gün ve gecelerde şarkılarını seslendirmesi bekleniyor. Bu haber, Çakır'ın sevenleri tarafından heyecanla karşılandı.
Peki Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlarla olayı neydi?: Deniz Çakır'ın, Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" dediği iddia edilmişti.
Çakır hakkında iddianame hazırlanmış ve iddianamede, sanık Deniz Çakır'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.