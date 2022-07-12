Hayranları çok yakıştırmıştı! Birce Akalay'dan aşk iddialarına bomba yanıt...

"Kuş Uçuşu", "Mezarlık" dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde "Siyah Beyaz Aşk" dizisinde rol aldığı arkadaşı İbrahim Çelikkol ile paylaşım yapmış, hayranlarını sevindirmişti. 4 yıl sonra yeniden aynı projede bir araya gelen ikili birlikte tatile çıkmış, objektiflere yansımıştı. Aralarında aşk iddiaları çıkan ikili olaya son noktayı koydu. Akalay son yaptığı paylaşımına "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın..." notunu düştü... İşte tüm detayları...