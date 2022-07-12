Hayranları çok yakıştırmıştı! Birce Akalay'dan aşk iddialarına bomba yanıt...
"Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı Lale karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Birce Akalay özel hayatıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Akalay geçtiğimiz günlerde "Siyah Beyaz Aşk" dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile paylaşımı yapmış, takipçileri "Çok yakışıyorlar" diye yorum yapmıştı. Yeniden "Mezarlık" dizisiyle bir araya gelen ikili son olarak birlikte tatile çıkmış, kameralara yansımıştı. Hayranlarının çok yakıştırdığı ikili aşk iddialarına o paylaşımla cevap verdi.
"Kuş Uçuşu", "Mezarlık" dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde "Siyah Beyaz Aşk" dizisinde rol aldığı arkadaşı İbrahim Çelikkol ile paylaşım yapmış, hayranlarını sevindirmişti. 4 yıl sonra yeniden aynı projede bir araya gelen ikili birlikte tatile çıkmış, objektiflere yansımıştı. Aralarında aşk iddiaları çıkan ikili olaya son noktayı koydu. Akalay son yaptığı paylaşımına "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın..." notunu düştü... İşte tüm detayları...
Duygusal paylaşım
Oyuncu Birce Akalay yakın dostu İbrahim Çelikkol'un çektiği pozları paylaştığı fotoğrafa duygusal notlar düştü.
Tatile çıkmışlardı
4 yıl sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar bir araya gelen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay çifti geçtiğimiz günlerde beraber tatile çıkmıştı.
Dostluğu tam gaz devam
2017 yılında ekranlara gelen Siyah Beyaz Aşk dizisiyle güzel bir enerji yakalayan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay'ın dostluğu tam gaz devam ediyor.