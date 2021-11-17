Hayranının suratına idrarını yapan Sophie Urista'dan açıklama: Sınırları zorladım
Konser sırasında hayranının yüzüne idrarını yapan şarkıcı Sophia Urista özür diledi; "O gece sınırları çok zorladım" dedi.
Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada kendini sahneye atan hayranının yere yatmasıyla yüzüne dakikalarca idrarını yaptığı görüntülerle sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. Konser sırasında binlerce kişinin önünde soyunarak, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yapması dünyayı ayağa kaldıran Urista, bu skandala ilişkin açıklamasında müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladığını itiraf ederek "O gece sınırları çok zorladım. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.
Binlerce kişinin önünde pantolonunu indirip hayranının suratına işedi!
Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluşmuş ve grubun solisti Sophia Urista, ağızları açık bırakan bir harekete imza atarak yere uzanan hayranının üstüne çıkıp, binlerce kişinin önünde pantolonunu indirerek işemişti.
Brass Against grubu yaptıkları açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığını ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söylemişti.
Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizmişti.